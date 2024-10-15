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Madarator
Житель Биробиджана лишился почти 3 миллионов рублей после продажи игрового аккаунта
Тяжела сегодняшняя ноша отечественного геймера.

   Житель Биробиджана оказался без вырученных денег, которые он должен был получить после продажи игрового аккаунта. В результате мошеннических действий неустановленной личности мужчина лишился существенной суммы. Об уголовном преступлении рассказали официальные представители региональной прокуратуры.

   Согласно представленной информации, в середине лета 2024 года житель Еврейской автономной области решил продать игровой профиль, что было указано в коммерческом объявлении в одной из соцсетей. После публикации заявки на продажу, с горожанином связался другой мужчина, изъявивший желание приобрести игровой аккаунт. За завершение сделки было предложено перевести 500 тыс. рублей. Для этого от продавца потребовалось предоставить банковские реквизиты и данные игрового профиля.

   После получения этих данных правонарушитель попросту прервал общение. По словам пострадавшего, на раскрутку аккаунта было потрачено примерно 2,7 млн. в отечественной валюте, а деньги за продажу к настоящему моменту ему никто так и не перевел. 

   По предъявленной информации возбуждено уголовное дело по четвертой части статьи «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».

#мошенники #мошенничество #мошенниество
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