Тяжела сегодняшняя ноша отечественного геймера.

Житель Биробиджана оказался без вырученных денег, которые он должен был получить после продажи игрового аккаунта. В результате мошеннических действий неустановленной личности мужчина лишился существенной суммы. Об уголовном преступлении рассказали официальные представители региональной прокуратуры.

Согласно представленной информации, в середине лета 2024 года житель Еврейской автономной области решил продать игровой профиль, что было указано в коммерческом объявлении в одной из соцсетей. После публикации заявки на продажу, с горожанином связался другой мужчина, изъявивший желание приобрести игровой аккаунт. За завершение сделки было предложено перевести 500 тыс. рублей. Для этого от продавца потребовалось предоставить банковские реквизиты и данные игрового профиля.

После получения этих данных правонарушитель попросту прервал общение. По словам пострадавшего, на раскрутку аккаунта было потрачено примерно 2,7 млн. в отечественной валюте, а деньги за продажу к настоящему моменту ему никто так и не перевел.

По предъявленной информации возбуждено уголовное дело по четвертой части статьи «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».