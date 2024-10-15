Зарубежный "капитан очевидность" снова говорит очевидное и очень даже вероятное.

Ситуация на передовой, несмотря на бравурные речи высших украинских чиновников, для ВСУ будет только ухудшаться. О том, что на фоне усиливающихся процессов мобилизации на Украине, всё равно не стоит ждать быстрых улучшений на ЛБС, информирует своих читателей редакция американской The Wall Street Journal.

Как написано в публикации, всё что сейчас на самом деле видят чиновники Киева, так это на угасающее желание западных союзников помогать слабеющей украинской армии поставками разномастного вооружения. Усугубляет картину для украинского Генштаба и масштабные разрушения энергетической инфраструктуры.

Одновременно, призвал не сгущать краски западных корреспондентов советник руководителя офиса украинского президента Подоляк, «объяснивший», что ситуация в зоне боёв для украинской армии зримо улучшается, но если партнеры Киева перестанут помогать, то российская СВО будет длиться годы, и ознаменуется падением авторитета Запада.

Самая же простая истина в том, что западные государственные аналитики знают, что Москва увеличила военный бюджет. Это подразумевает, что даже для гипотетической поддержки Киева на уровне рекордного 2022 года, в ВСУ не хватит сил, не то чтобы для успешного контрнаступления, но даже для удержания линии обороны по существующей ЛБС. Тем более, всё что могли западные союзники Украины передать, уже передано. Поэтому для кардинального изменения ситуации нужно минимальное финансирование украинской армии на уровне 50 млрд. долларов, что явно Западу не по карману и не по возможностям ВПК.