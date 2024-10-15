Спрашивается, почему официальная Прага должна поддерживать Украину больше чем собственное государство, американские политики журналисты пояснить отказались.

В американском издании Politico вышла публикация касаемо слабой поддержки Украины официальной Прагой. Из журналистского материала выяснилось, что власти Чехии больше израсходовали государственных денег на покупку нефти и газа, имеющих однозначно российское происхождение. Куда меньше финансового вливания удостоилась Украина, что очень удивило иностранных корреспондентов. На поддержку Киева было потрачено примерно 1,3 млрд. евро.

Как выяснил «Центр изучения демократии и Центра исследований энергетики и чистого воздуха», чешское государство без малого инвестировало около 7 млрд. евро в покупку российских энергоносителей.

Причем каково было удивление зарубежных работников прессы, когда выяснилось, что это не является нарушением правительством Чехии юридических норм Европейского Союза. Потому что официальный Брюссель выдал чешской республике исключительное право на разрешаемый обход собственного нефтяного эмбарго.









Не менее занимательной информацией являются сведения о том, что за весь прошлый год зависимость Праги от нефти Москвы стала не то что меньше или на том же уровне, а выросла аж на 60%, хотя публично высокопоставленные чешские чиновники объявили о постепенном отказе от покупок энергоносителей у России.

Благодаря специально оставленным бюрократами ЕС так называемым лазейкам в санкционных пакетах, Москва стала зарабатывать на поставках нефти, газа и иных ресурсов на Запад не меньше, а даже больше уровня до начала СВО на Украине, о чем неоднократно говорили украинские официальные лица.