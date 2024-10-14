Новому изобретению будут рады военные и экстренные службы.

Отечественные ученые придумали полимер, обладающий повышенной температурной стойкостью, о чем информирует ИА ТАСС.

Химическую структуру, способную переносить воздействия высокой температуры, получилось создать путем новой технологии, внёсшей новые технологии в образовании полиэфиримидов. Теперь обычный полиэфиримид начинает плавиться только после достижения температуры 245°C. Подобное свойство поможет БПЛА получить большую устойчивость в момент перегрева или при функционировании в высокотемпературной среде.









Обновлённые беспилотники будут востребованы в военной и гражданской сферах. Например, покрытые подобным полимером fpv-коптеры будут востребованы для полёта в горящих зданиях или облёта территорий, находящихся в режиме действующего пожара.









Термостойкими полимерами являются полиарилаты, фенолформальдегидные полимеры, кардовые полиоксадиазолы, полибензоксазолы, антифрикционные самосмазывающиеся пластмассы. Часть из вышеперечисленных материалов создал В.В. Коршак и его научная команда, которые показали связь между степенью ароматичности гетероциклов и термостойкостью полимеров. Также были созданы элементоорганические полимеры на основе бора, фосфора и металлов. Для повышения термостойких свойств материалов используются борорганические, фосфорорганические и металлсодержащие полимеры. Некоторые из этих полимеров используются для формования термостойких волокон на основе ароматических полиамидов и полиэфиров. Так же полиамиды, жидкокристаллические полимеры используются для изготовления клемм печатного монтажа.