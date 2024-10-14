И эта страна когда-то была с самым мощном военным флотом в мире.

В США не могут изготовить необходимое количество подводных лодок. Во всем виновата недостаточная производительность местных судостроителей, о чем пишет Military Watch Magazine.

Западные союзники Вашингтона с большой тревогой замечают, что при сравнении производства надводных и надводных кораблей верфи Штатов уступают КНР. Негативные тенденции заметил экс-капитан ВМФ США Джерри Хендрикс. По словам военного моряка, прямо сейчас производство подлодок у Вашингтона дошло до темпов одной лодки в год, хотя по ранее утвержденному 30-летнему плану такой темп должен был быть эквивалентен 3 подводным лодкам в год, не считая производства 1-й лодки с возможностью запуска баллистических боеприпасов.

Так же Хендрикс пообещал, что у военно-морского ведомства Пентагона есть серьёзный дефицит и в обслуживании субмарин: 10 так называемых сухих доков военных верфей и 3 сухих дока коммерческих верфей как оказалось загружены на 100% в любой промежуток времени.









О широкомасштабных кризисных явлениях в строительстве подлодок высказался и американский конгрессмен Кен Калверт, отметивший, что рост бюджета до 17 млрд. долларов никак не поспособствовал ускорению постройки новых подводных ракетоносцев. Теперь сроки сборки подлодок сместились на 3 года. Этот член Палаты представителей от Калифорнии в этих бедах обвинил адмиралов ВМС США, решивших лишь на словах обозначить антикризисный план, но не показать рвение на практике в его выполнении.

И совсем не так обстоит дело с кораблестроительными программами в Москве и Пекине, сокрушаются журналисты MWM, чьи военные чиновники натурально запустили революцию в модернизации подводного флота. Теперь у РФ и КНР есть подлодки нового поколения, представляющие собой многофункциональные боевые проекты.