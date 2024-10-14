Выход на границы 1991 года для ВСУ идёт успешно: До Львова остаётся всё меньше и меньше.

Ракета Х-38МЛ является сверхзвуковой 2-маховой авиационной ракетой класса «воздух-поверхность», предназначенной для поражения широкого спектра целей, включая бронированные объекты, инфраструктуру оппонента и живую силу. Разработана она была российскими специалистами и принята на вооружение ВКС РФ в начале XXI века.

Особенностью ракеты Х-38МЛ является ее способность маневрировать на высокой скорости, что делает ее трудной целью для систем противовоздушной обороны. Это достигается благодаря использованию аэродинамических рулей управления. Также ракета оснащена мощной боеголовкой, которую можно менять в зависимости от типа цели, варьируя тип ударного боеприпаса, и системы самонаведения, которая позволяет ей точно поражать цели даже при наличии помех и сложных метеоусловий. Причем ГСН так же можно варьировать.









Х-38МЛ используется на различных типах самолетов, включая истребители Су-30СМ, Су-34НВО и другие современные воздушных машинах, в частности на вертолётах семейства Ка-52М, что делает ее универсальным оружием в арсенале российских Военно-космических сил.

Украинский Генштаб, отчетливо понимая к чему может привести потеря Селидово, отправил из Павлограда резервы ВСУ для купирования угрозы. Последние смогли закрепиться на удобной для обороны шахте имени Коротченко. Но контроль за важным фортификационным узлом оказался не настолько устойчивым, чтобы выдержать атаку российским авиационным боеприпасом, больше известным как ракета Х-38МЛ. Об этом пишут авторы блога «Русское оружие».





Шахта за мгновение до удара. Источник фото: "Изнанка"







Так в момент попытки удобно организовать оборону, украинские подразделения внезапно были атакованы запуском многоцелевой тактической ракеты Х-38МЛ. Удар был произведён при помощи борта обновлённого истребителя-бомбардировщика Су-34НВО, получившего возможность использовать управляемые планеры-бомбы и новый список передовых ракет класса «воздух-поверхность». Именно к таковым относится модульная Х-38.