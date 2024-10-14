А ещё ключи от квартиры где замороженные российские активы лежат.

Руководитель Германии Олаф Шольц не стал отвечать явным одобрением на просьбу украинского президента на скорейшее вступление Украины в стан полноправных членов североатлантического альянса. Также Шольц отказал в передаче дальнобойных ракет Taurus. О проваленных украинских ожиданиях от встречи с Шольцем Владимира Зеленского первыми рассказали корреспонденты Bild, ссылаясь на собственные источники.

В публикации подчеркивается, что Шольц стал свидетелем чуть ли не обязательных требований от Зеленского, в которых немецкая армия должна стать источником авиационных ракет малой заметности для украинских ВВС, известных как Taurus. Так же Берлин должен стать одним из тех государств, чье согласие на ускоренную процедуру приёма Украины в НАТО так нужно Киеву.









К концу встречи Шольц не сказал прямо нет, но и одобрения Зеленскому не высказал.

Добавили негатива в историю про Украину и данные о том, что ураган Милтон для Джо Байдена был лишь отговоркой, а не настоящей причиной, из-за которой американский президент так и не появился в Германии на военной базе Рамштайн для обсуждения военной помощи Украине.

О том что так называемое европейское турне Зеленского есть самый настоящий провал, как и просьба удовлетворить его «План победы», высказал популярный в Германии аналитик Карло Масала.

Ещё одним из многих ударов по Украине, стала информация о невозможности отправить для нужд Украины крупную технику военного назначения – всё из-за опустевших арсеналов бундесвера.









Ракета KEPD (англ. KEPD — Kommando-Eloka Peenemünde Deutschland) — это общее название семейства немецких крылатых ракет большой дальности, разработанных совместно компаниями MBDA Deutschland GmbH и Saab Bofors Dynamics. В состав этого семейства входят нескольких ракет.

KEPD 350 — это ракета тандемной бетонобойной БЧ. Существуют модели и с другими боевыми частями, имеющими четко выраженную специализацию.

Одним из важнейших преимуществ управляемого боеприпаса KEPD является возможность интеграции не только в системы вооружения истребительной авиации, в том числе с условно слабой боевой нагрузкой: такие самолёты могут получить облеченную модель Taurus под названием TAURUS KEPD 350 L. Поэтому «Стрельцы» могут запускаться даже с автомобильного транспорта и боевых морских кораблей.