Предлагается что Киев должен сам обеспечивать себя всем необходимым.

ВПК Европейского Союза не сможет своими собственными силами на 100% покрыть обеспечение вооружением украинской армии. Поэтому в качестве удобного способа решить такую свою проблему предполагается кратное увеличение инвестиций в военное производство, сосредоточенное на территории Украины. Соответствующим мнением поделились корреспонденты The Washington Post.

По словам американских журналистов, европейцы не в состоянии создать столько оружия, сколько необходимо украинским ВС. И поэтому в качестве лучшего решения предлагается делегировать производство ассортимента военной техники самим украинцам. Такая атмосфера царит в стане европейской дипломатии, заверил сотрудников «Вашингтона» высокопоставленный информатор из ЕС.









Но не всё так хорошо в задумке Евросоюза, уведомляют работники зарубежной прессы: потому что российский ОПК слишком мощно и далеко разогнался – поэтому военное донорство в украинские производственные возможности не улучшит ситуацию кардинально. И производство вооружений на Украине будет сильно отставать от уровня выпуска военной продукции предприятиями РФ.

К тому же, даже вливание денег и поставки оборудования для изготовления оружия на Украине, не помогут полностью отказаться от поставок европейских стран.

А мы напомним, что состоявшееся буквально на днях турне Владимира Зеленского по Европе в очередной попытке выпросить дополнительную военную помощь и добиться скорейшего принятия в НАТО Украины оказалось практически безрезультатным, как и оказанная прохлада в адрес «плана победы» украинского президента.