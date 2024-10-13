Бережливые китайцы просто решили сэкономить на хостинге и отдельном доменном имени.

Такой известный Суббренд всемирно популярной компании Xiaomi как Poco, решил изменить генеральную стратегию своего «отдельного» позиционирования от головной компании и снова вернуться в лоно в главного офиса. По крайней мере, предварительно можно сделать именно такой вывод, узнав, что топ-менеджмент Poco хочет отключить глобальный сайт организации и магазин приложений Poco Store. Причем по данным ресурса Rozetked сделать это намерены уже в этом году.

С 31 декабря этого года перестанут быть доступны все сайты на домене po.co – глобальный, британский и французский. Первые ласточки закрытия доменов будут заметны уже 21 октября. Сама продукция бренда никуда не денется, ввиду своей относительной популярности у потенциальных покупателей из-за хорошего соотношения цена\качество. Приобрести мобильные телефоны можно на сайте Xiaomi. Сюда же переместится вся поддержка, услуги и иные предложения от Поко.

Что интересно, процесс «аннигиляции» совершенно не затронул индийское подразделение. Оно продолжит свою обычную работу.