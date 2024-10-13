Ударный беспилотник "Князь Вандал Новгородский" работает на иных принципах чем большинство российских и украинских БЛА.

В российской армии день за днём наращивают использование передовых дронов-камикадзе, абсолютно не замечающих любую разновидность действующих украинских РЭБ: даже высокотехнологичных систем западного производства.

Очередные кадры боевой работы беспилотного ударного средства «Князь Вандал Новгородский» попали в мировую Сеть, где не боящийся перехвата или блокирования сигналов управления и видеопотока беспилотник без видимых проблем бьет в уязвимое место украинского танка Т-72АМТ, решившего продвинуться по одной из курских дорог российского приграничья.

Управляющий сигнал от оператора проходит по волоконно-оптическому шнуру, из-за его такой поток данных не заглушить, а в качестве дополнительной опции российские дроноводы получают видео высокой четкости.

В ТГ-канале «Военный осведомитель» загрузили соответствующее видео, где практически за мгновение до удара в корпус ОБТ украинской армии, на дороге появился ещё и бронеавтомобиль ВСУ с целым сонмом антенн противодронного модуля. Но «Вандал» на набор РЭБ никак не отреагировал, словно его и не было. После,совершив маневр по облёту пикапа ВСУ, российский ДПЛА атаковал украинский танк в уязвимое место.

Дрон «Князь Вандал Новгородский» является одним из самых современных и технологичных БПЛА, произведенных в России и натурально заставляет завидовать как украинских военных, так и американских. Причем последних сильнее: потому что аналога отечественного БПЛА нет, а цены гораздо худших образцов производства США вплотную приближаются к 100 тыс. долларов за одну единицу. И это без защиты против воздействия РЭБ.