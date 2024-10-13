Город несмотря на свой статус города до 100 тыс. жителей, является стратегически важным для Киева сразу по нескольким причинам.

Официальный Киев в случае потери одного из донбасских городов, раз за разом повторяет, что очередной оставленный украинской армией город не имеет никакого стратегического значения и его потеря не так уж и опасна. Но иной вариант ответа должен быть у украинских высших властей в случае утраты контроля за Покровском. Как только ВСУ перестанут удерживать бывший Красноармейск, то экономика украинского государства потеряет свою даже относительную устойчивость и рухнет в пропасть. Пессимистичное будущее для Украины в интервью журналистам из Foreign Policy озвучил Станислав Зинченко – высокопоставленный украинский топ-менеджер.

Исполнительный директор украинской промышленной коммерческой организации GMK Center прямо заявил, что Покровск не просто «какой-то там ничего не значащий город» из вереницы подобных, а архиважный центр по добыче угля. Последний, крайне необходим сталелитейной и металлургической промышленности Киева, и без того дышащей на ладан.









Но если сталелитейные заводы остановятся, предрекает Зинченко, то украинская экономика перестанет существовать.

Американские работники прессы напомнили своим читателям, что Покровск важен прежде всего углём, необходимым для выплавки чугуна. Производством которого занимаются предприятия сталелитейной направленности – практически главные источники отчислений в украинский бюджет и одни из основных украинских экспортёров.

Так же в Покровске развиты машиностроение, химическая промышленность, пищевая промышленность и текстильная промышленность.