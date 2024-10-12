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Madarator
Байден попросил охранять Трампа как действующего главу Белого дома
Оговорка по Фрейду может вполне стать сбывающимся пророчеством в ноябре.

   Безопасность Дональда Трампа должна иметь столь высокий уровень, на котором охраняют действующего американского главу государства. Об этом объявил в виде приказа Джо Байден. Соответствующее распоряжение для исполнения уже отправлено чиновникам Пентагона, о чем пишет ТАСС.

   Во время своего общения с журналистами в резиденции американского президента в Вашингтоне, Байден прокомментировал, что Трамп достоин всего того, что ему необходимо для безопасности. Причем уровень поддержки должен соответствовать уровню охраны действующего главы Белого дома. Такой ответ-комментарий был дан журналистам после вопроса об охране Трампа, которому якобы требуется защита при помощи военной техники. 



   Причем в конце беседы Байден попытался пошутить, пообещав передать 77-летнему политику всё, кроме ударной поддержки истребителей F-15.

   Новость о том, что Дональду Трампу якобы из-за угроз, исходящих от Ирана, нужна помощь военной авиации, появилась из-под пера корреспондентов The Washington Post.

#дональд трамп #джо байден #байден и трамп
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