А дрон без видеосигнала превращается в беспилотный кирпич, боевая эффективность которого ничего не стоит.

Украинские военные заполонили частные ТГ-каналы массовыми жалобами на потерю видеосигналов, благодаря воздействию неких модулей, создающих серьёзные проблемы операторам fpv-дронов украинских ВС.

Как пишут профильные украинские специалисты, принцип работы российских электронных блоков, устанавливаемых в последнее время на российских дронах такой: микросхема спецмодуля в постоянном режиме сканирует окружающую местность на наличие канала связи, по которому идёт непрерывный видеопоток. Причем диапазон таких частот не так широк, как у канала управления. Именно поэтому, в отличие от блокирования канала управления, частоты которого, что российские, что украинские инженеры по противодействию РЭБ научились блокировать, его гораздо труднее изменить.









И в момент обнаружения в воздушном пространстве вокруг российского дрона сильного видеосигнала постороннего беспилотного аппарата, происходит захват того самого потока с видеоданными. Разумеется, после, вместо живой картинки украинский оператор БПЛА видит либо черный квадрат, либо картинку-шутку от российских военных.

Причем перепрошивка электронных блоков управления дронов ВСУ ситуацию не исправляет.





РЭБ "Зеркальце"





Единственное, что может противопоставить украинская сторона такому трюку, так это оснащение своих БЛА режимом автозахвата цели и внедрением ИИ. Но такой ответ слишком дорогое удовольствие в буквальном смысле, потому что его не сделать массовым. А весь смысл дешевых fpv-коптеров и состоит в низкой стоимости готовой конструкции и относительной доступности компонентов для сборки.

И ввиду широкой эффективности российской новинки, стоит ожидать появления такой новаторской идеи и на вооружении у ВСУ, о чем пишет ТГ-канал «Альтаир».