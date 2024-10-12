Польша может сколько угодно мечтать и даже вслух рассуждать об атаке России, но вряд ли в США разрешат спустить свой польский "поводок".

«Польша способна дать достойный вооруженный ответ в случае, если российская армия проведёт наступление на Литву. При таком негативном сценарии для РФ вооруженные силы Варшавы проведут массированную атаку в радиусе 300 километров и под удары точно попадёт Санкт-Петербург».

Своим боевитым настроем поделился уже отставной генерал, занимавший в прошлом должность начальника Генерального штаба польской республики – Раймунд Анджейчак. Бывшего высокопоставленного сотрудника польского МО изучил Bild при помощи портала Onet.

Как разоткровенничался отставной военный, прямо сейчас Польша в процессе закупки 800 дальнобойных ракет. Максимальное расстояние, которое способен преодолеть такой управляемый боеприпас – это 800 км. По мнению Анджейчака, эти снаряды нужны Варшаве для борьбы против России в случае её превентивного нападения.

Между тем российский президент Владимир Путин уверен, что на Западе специально распространяют такие «страшилки» про нападение России на зарубежные страны.









И хотя армия Польши является одной из сильнейших в Европе, боевой опыт первой оставляет желать лучшего, чего не скажешь о российской армии. К тому же, даже страны имеющие в Европе в своём ассортименте ядерное оружие, не спешат «в соло» проверить на устойчивость собственные ВС в потенциальном столкновении армией РФ. Такой шанс был у Великобритании и Франции, если бы они передали свои ракеты ВСУ и одобрили атаку глубинных земель РФ своим высокоточным дальнобойным оружием, но Лондон и Париж, в отличие от Варшавы, не горят «самоуничтожиться» об Россию.