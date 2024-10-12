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Военные РФ испытали беспилотный ударно-разведывательный комплекс "Голиаф"
Прошли испытания ДПЛА в разведывательном и ударном вариантах.

   Концерн «Калашников» испытал беспилотный комплекс Голиаф в зоне СВО. Тестовые запуски по словам представителя организации прошли весьма успешно.

   Дрон-камикадзе «Голиаф» производства «Калашникова» — это небольшой беспилотный летательный аппарат, предназначенный для выполнения ударных и разведывательных миссий. В качестве последнего варианта задачи воздушного наблюдателя происходят в режиме реального времени. Разведка может осуществляться как в светлое время суток, так и в тёмное. Для защиты от мощного РЭБ-воздействия оппонента, новинка оснащена механизмом автоматики, запускающей, в случае отключения стабильного канала соединения с управляющим центром, режим возврата на базу посредством автономной стадии полёта.



   Предназначенный для вооружения тактических звеньев на поле боя, оные могут выбрать два варианта переносного кейса: в 6-местном и одноместном экземплярах. Оба чемодана для переброски оснащены механизмом подзарядки. Масса боеготового коптера составляет около 1 килограмма.

#дрон #дрон голиаф
Источник: kalashnikovgroup.ru
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