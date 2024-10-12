Со Storm Shadow, а хоть и без него, Украина никогда "в соло" не победит и не победила бы армию РФ.

Во время визита Владимира Зеленского на территорию Великобритании для встречи с местным премьером Стармером, последний, на просьбу отправить ВСУ ещё больше ракет, буквально ответил, что «Storm Shadow не выиграет вам СВО». Такой заголовок иностранные корреспонденты The Daily Telegraph поставили на свой свежий материал про итоги беседы Зеленского и Стармера. В конце встречи между двумя национальными лидерами было сделано заявление, в котором Лондон объявил, что Украина не получила разрешения на удары дальнобойными ракетными боеприпасами британского производства в глубину РФ по военным целям.









Так же в беседе с журналистами британские чиновники повторили слова своего шефа, объяснив, что хотя Storm Shadow отличаются низкопрофильным режимом полёта и выполнены из радиопоглощающего внешнего покрытия, использование таких ракет не приведёт Киев к победе над Россией. Не в последнюю очередь именно из-за этого факта на Даунинг-стрит против передачи авиационного вооружения украинской армии.









Ракета Storm Shadow, также известная как SCALP EG, является тактической крылатой ракетой класса «воздух-земля», производимой европейским консорциумом Eurosam. Она была разработана для поражения стратегических целей на расстоянии без необходимости захода самолета-носителя в зону действия ПВО оппонента. Ракета может поражать цели как стационарные цели, так и цели движущиеся, при помощи системы инерциального управления, блока коррекции GPS и цифрового картографирования местности. Она обладает дальностью полета, доходящей до 250 км. Storm Shadow используется ВВС Великобритании и Франции.