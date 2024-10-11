Какие дружелюбные военные в Штатах: и через море проведут и сумку тяжелую донести до дома помогут.

В зарубежной прессе появились данные по так называемому архивному событию, когда выяснилось, что 13 лет назад одно из боевых подразделений ВМС США буквально двигалось по пятам за отечественным авианесущим кораблем «Адмирал Кузнецов». Случай произошёл в акватории Средиземного моря в 2011 году, когда авианосец направлялся к берегам Сирии.

Автор материала, бывший сотрудник Конгресса США Брэндон Вейхерт, в своей статье указывает, что за отечественным боевым судном следили морские наблюдатели 6-го флота Штатов.

Ещё большее удивление американских журналистов вызвала настоящая предпосылка слежки: как оказалось что военные моряки шестого флота интересовались не вооружением или боеспособностью российского корабля, а его неудовлетворительным техническим состоянием. И в случае если техническое ЧП произойдет, то американские мореманы были готовы в как можно более оперативном режиме прийти на помощь своим российским коллегам.

А мы вспомним, что российский авианосец или точнее авианесущий крейсер, относящийся к проекту 1143.5, был изготовлен рабочими Черноморского судостроительного завода в Николаеве. Вступил в строй в 1991 году. В качестве лётного состава использовались морские версии «сухопутных» самолётов: Су-33 и МиГ-29 и вертолёты фирмы «Камов»: Ка-27 и Ка-29. В качестве средства самообороны на борту есть сверхзвуковые боеприпасы П-700 «Гранит».

Спустя после 26 лет эксплуатации «Кузнецов» отправился в ремонтный док с последующей модернизацией. Но спустя 24 месяца на палубе корабля вспыхнул масштабный пожар, принесший значительные повреждения. Сейчас корабль до сих пор ремонтируется.