Оказывается, тот самый ленд-лиз может работать хорошо в обе стороны.

Находчивый российский солдат во время недавнего боя обратил своё внимание на оставленный оборонной командой украинского укрепрайона крупнокалиберный пулемет американского производства M2 Browning, при помощи которого помог одержать победу российской группе закрепления. В ТГ-канале «Работайте, братья», появились кадры успешного оппонирования украинской атаке, где в сражении в одном из секторов Покровского направления группа ВСУ решила провести наступательные действия на локальном участке, выбив российских бойцов со своих позиций.

Но результат оказался явно неудовлетворительным из-за огня крупнокалиберного пехотного вооружения, оставившего украинцев без успеха. Во время интенсивного боя пулеметная лента оказалась пуста, как и полностью захлебнулась атака ВСУ.

Тяжелый пулемёт M2 Browning был создан ещё в 1932 году инженером Джоном Браунингом, взявшим за основу предыдущую модель – M1921. Практически за 100 лет своего существования модель неоднократно обновлялась, но удачная конструкция убеждает высшее американское командование раз за разом отвергать все попытки убрать данное вооружение из списка пулемётов армии США за его боевую эффективность. Тяжелая 12,7-мм пуля способна преодолеть более 2 км и с относительно высокой точностью попасть в цель при наличии соответствующих навыков у стреляющего оператора.