Да и будут ли в Берлине натурально спонсировать Киев: ведь именно из-за амбиций Зеленского Германия лишилась "Северных потоков" и дешевого газа, а местная экономика стала хиреть.

Из-за сложной политической обстановки на территории ФРГ, которую в публикации Politico иностранные журналисты назвали «политическим параличом», семилетний бюджет на следующий период пока что утвердить не получается. Об этом американские корреспонденты пишут в своей авторской статье.

Так в материале утверждается, что текущая политическая турбулентность в Германии зашкаливает из-за будущих парламентских выборов, о чём доложили высокопоставленные европейские информаторы.

И чем дольше идёт утверждение будущего бюджета, тем выше шанс на оказание слишком запоздалой военной поддержки Украине.

Предполагалось, что ЕС смогут согласовать наброски будущего бюджета 2028 года, в котором заложены пути развития сельского хозяйства, общеевропейской армии и Украины, как и многих других особо важных направлений. Но теперь утвердить даже эти наброски не представляется возможным, пока выборы в бундестаг не состоятся. А это главное политической событие ФРГ случится лишь в следующем году в октябре.

Тем временем у правящей коалиции и её лидера и по совместительству федерального канцлера Олафа Шольца большие проблемы с личным рейтингом: простых немцев не устраивает ситуация с экономикой страны, которая из-за подрыва «Северных потоков» и соответственно подорожания энергоресурсов не такая крепкая и устойчивая, как это было до октября 2022 года. И во всём этом не в последнюю очередь обвиняют Шольца. Что не беспочвенно.