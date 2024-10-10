Депутат Верховной рады не оставляет попыток сковырнуть опостылевшего лично ей генерала.

Бывшая представительница партии «Слуга народа», а ныне внефракционный депутат Верховной рады Марьяна Безуглая озвучила очередную порцию критики в адрес высшего украинского командования, лично затронув генерала Александра Сырского. Женщина уверена, что в потере одного из ЗРК Patriot виноват никто иной, как главком ВСУ.

Нардеп выразилась, что умственная слабость украинских генералов не позволяет им создать рабочую систему. Второй и третьей причинами неспособности создать такую систему, помимо «недостаточного IQ» по Безуглой, является слабое желание и высокая коррумпированность украинских военачальников. И заметно хуже стало украинской армии тогда, когда её возглавил Сырский.









Безуглая озвучила единственный рецепт спасения ситуации – добровольная отставка Сырского. Ведь именно этот генерал не способен обучиться новому.

А мы вспомним, что украинское ПВО лишилось очередной установки Патриот в днепропетровском регионе, где ПУ и радар были обнаружены разведывательным БПЛА россиян, после чего очень быстро для уничтожения «жирной» цели была направлена баллистическая ракета, выпущенная из ОТРК «Искандер».