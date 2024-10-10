Чем чаще такие новости, тем меньше иностранных желающих разбазаривать свои ЗРК для помощи Украине.

Германский корреспондент Юлиан Репке не оставил без внимания текущие победы ВС России на Украине и подсветил проблемы ПВО киевского воинства. Так благодаря атаке осколочной части баллистической ракеты «Искандер», случившейся на территории Днепропетровской области, получил значительные повреждения ЗРК «Patriot». А куда более дорогой и ценный радар наземной установки и вовсе был уничтожен, превратив дивизион дорогостоящих американских ракет в бесполезный аттракцион: без контроля за небом и целеуказания, управляемые зенитные боеприпасы абсолютно бессмысленны.

Военблогер ФРГ кратко охарактеризовал ситуацию для украинского Генштаба, выразив частное мнение, что день уничтожения ещё одного «Патриота» – это самый настоящий черный день.









И словно желая подсыпать соли на рану, Репке ещё раз вспомнил, что у украинской армии проблемы с ПВО не прекращались, а наличие работоспособных ЗРК, в том числе «Patriot», с каждым днём всё меньше и меньше. Хотя их и раньше было мало.

А мы напомним, что такую большую страну как Украина, полностью защитить зенитными системами не получится из-за огромной площади и крайне малого количества дорогостоящих зенитных систем в мире. Причем производство последних в годовом исчислении не превышает нескольких десятков экземпляров.