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Corriere della Sera: Украина готова согласиться на "корейский сценарий"
А вот согласна ли Москва на очередной "хитрый план" Запада, зарубежным журналистам выяснить не удалось.

   Высшая украинская власть готова остановить огонь по текущей линии ЛБС, но потеря украинских земель никогда не будет ей признана. Соответствующая публикация появилась в рамках журналистской работы сотрудников Corriere della Sera.

   В материале подчеркивается, что украинский президент в очередной раз посетит Европу, где нанесёт визиты в самые сильные страны региона. Он побывает в Берлине, Париже, Риме и Лондоне. От лидеров европейских государств Зеленский хочет получить заверения и гарантии как можно более быстрого приёма Украины в состав Европейского Союза.

   Вместе с тем надежды Зеленского имеют смысл для Украины, так как в прошлом месяце ВСУ пришлось серьёзно отступить, как и украинскому государству лишиться самого большого количества земель с начала российской СВО.



   Ненамного лучше ситуация и с личным составом украинских ВС, где одни из самых лучших и боеспособных ударных групп ВСУ в курском регионе оказались в своеобразной ловушке, неспособные по политическим мотивам покинуть российское приграничье и выступить в качестве поддержки в Донецкую область. Из-за чего в ДНР многие украинские подразделения вынуждены буквально бежать.

   И как резюмировали в конце статьи, Зеленский не может официально признать потерю территорий, но рад заморозить конфликт на время. В обмен на своё желание Запад должен дать гарантии и одобрить вступление в ЕС. США же должны взять под защиту Украину, как это они сделали ранее с Японией и Южной Кореей.

   Что интересно в такого рода умозаключениях западные журналисты забывают «спросить» мнение другой стороны. Да и зачем России сейчас идти на условия Зеленского, если ВС РФ продолжает продвигаться вперёд, ослабляя ВСУ ещё больше.

#украина #инопресса об украине
Источник: corriere.it
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