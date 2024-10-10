Высшая украинская власть готова остановить огонь по текущей линии ЛБС, но потеря украинских земель никогда не будет ей признана. Соответствующая публикация появилась в рамках журналистской работы сотрудников Corriere della Sera.
В материале подчеркивается, что украинский президент в очередной раз посетит Европу, где нанесёт визиты в самые сильные страны региона. Он побывает в Берлине, Париже, Риме и Лондоне. От лидеров европейских государств Зеленский хочет получить заверения и гарантии как можно более быстрого приёма Украины в состав Европейского Союза.
Вместе с тем надежды Зеленского имеют смысл для Украины, так как в прошлом месяце ВСУ пришлось серьёзно отступить, как и украинскому государству лишиться самого большого количества земель с начала российской СВО.
Ненамного лучше ситуация и с личным составом украинских ВС, где одни из самых лучших и боеспособных ударных групп ВСУ в курском регионе оказались в своеобразной ловушке, неспособные по политическим мотивам покинуть российское приграничье и выступить в качестве поддержки в Донецкую область. Из-за чего в ДНР многие украинские подразделения вынуждены буквально бежать.
И как резюмировали в конце статьи, Зеленский не может официально признать потерю территорий, но рад заморозить конфликт на время. В обмен на своё желание Запад должен дать гарантии и одобрить вступление в ЕС. США же должны взять под защиту Украину, как это они сделали ранее с Японией и Южной Кореей.
Что интересно в такого рода умозаключениях западные журналисты забывают «спросить» мнение другой стороны. Да и зачем России сейчас идти на условия Зеленского, если ВС РФ продолжает продвигаться вперёд, ослабляя ВСУ ещё больше.