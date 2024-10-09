Сверхсовременная зенитная система производства США оказалась бессильна против "устаревшей" российской баллистики.

Как не надо делать, размещая стоящую много миллионов денег американских налогоплательщиков «ультимативную» систему противоракетной обороны, наглядно показали действующие подразделения ПРО украинской армии. Так дивизион ЗРК «Patriot», размещенный в рамках эшелонированной обороны военных объектов Днепропетровщины, оказался под ударом баллистической версии оперативно-тактического комплекса «Искандер-М».

И пока украинские официальные лица и Генштаб ВСУ отрицают произошедшее, никак не комментируя кадры объективного контроля, снятые российской разведкой посредством безнаказанно присутствующего в украинском небе отечественного дрона, прекрасно видно, как ракета 9М723-1, двигающаяся практически по отвесной траектории, буквально пикирует в зону нахождения американской пусковой установки и наземного радара AN-MPQ-53. И что хуже всего для украинских военных, отечественные ракетчики выбрали боеголовку с воздушным подрывом, что кратно увеличивает как зону поражения, так и эффект от атаки на земле.

В момент удара на земной поверхности находились две мобильные пусковые установки, центр управления и радар.

Что интересно, якобы сбивающий «всё и вся», в особенности «устаревшие» российские ракеты, не исключая и гиперзвуковой «Кинжал» американский ЗРК, на кадрах отчетливо видно, что даже обнаруженная в полёте ударная часть «Искандера» при её обстреле двумя противоракетами PAC-3MSE, российскую боеголовку сбить не удалось, а вот полностью уничтожить дефицитный радар серии AN-MPQ и повредить одну из американских ПУ в ответ получилось. Соответствующее видео публикует ТГ-канал «Военный осведомитель».





А мы тем временем напомним, что дивизион ЗРК «Patriot» может достигать цены в 1 млрд. долларов, а стоимость одного выстрела современной зенитной кинетической ракетой комплекса от 1 млн. до 3 млн. Но что гораздо хуже, никакие зенитные системы не предназначены для многодневного противостояния оппоненту с обширным парком современных ударных средств типа управляемых ракет, что мы и видим на примере Украины. И сколько бы западные союзники Киева не поставили последнему наземных комплексов и ракет, всё равно по объективным причинам они не способны кардинально изменить ситуацию как на земле, так и в воздухе. И со временем все они будут уничтожены, что и наблюдается сейчас.