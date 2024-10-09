Как не надо делать, размещая стоящую много миллионов денег американских налогоплательщиков «ультимативную» систему противоракетной обороны, наглядно показали действующие подразделения ПРО украинской армии. Так дивизион ЗРК «Patriot», размещенный в рамках эшелонированной обороны военных объектов Днепропетровщины, оказался под ударом баллистической версии оперативно-тактического комплекса «Искандер-М».
И пока украинские официальные лица и Генштаб ВСУ отрицают произошедшее, никак не комментируя кадры объективного контроля, снятые российской разведкой посредством безнаказанно присутствующего в украинском небе отечественного дрона, прекрасно видно, как ракета 9М723-1, двигающаяся практически по отвесной траектории, буквально пикирует в зону нахождения американской пусковой установки и наземного радара AN-MPQ-53. И что хуже всего для украинских военных, отечественные ракетчики выбрали боеголовку с воздушным подрывом, что кратно увеличивает как зону поражения, так и эффект от атаки на земле.
В момент удара на земной поверхности находились две мобильные пусковые установки, центр управления и радар.
Что интересно, якобы сбивающий «всё и вся», в особенности «устаревшие» российские ракеты, не исключая и гиперзвуковой «Кинжал» американский ЗРК, на кадрах отчетливо видно, что даже обнаруженная в полёте ударная часть «Искандера» при её обстреле двумя противоракетами PAC-3MSE, российскую боеголовку сбить не удалось, а вот полностью уничтожить дефицитный радар серии AN-MPQ и повредить одну из американских ПУ в ответ получилось. Соответствующее видео публикует ТГ-канал «Военный осведомитель».
А мы тем временем напомним, что дивизион ЗРК «Patriot» может достигать цены в 1 млрд. долларов, а стоимость одного выстрела современной зенитной кинетической ракетой комплекса от 1 млн. до 3 млн. Но что гораздо хуже, никакие зенитные системы не предназначены для многодневного противостояния оппоненту с обширным парком современных ударных средств типа управляемых ракет, что мы и видим на примере Украины. И сколько бы западные союзники Киева не поставили последнему наземных комплексов и ракет, всё равно по объективным причинам они не способны кардинально изменить ситуацию как на земле, так и в воздухе. И со временем все они будут уничтожены, что и наблюдается сейчас.