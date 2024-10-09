Владимир Зеленский перед несостоявшейся встречей в Рамштайне под любым предлогом запретил оставлять города, даже находящиеся в оперативном окружении.

В Торецке пехотные батальоны украинской армии, не успевшие переместиться к окраинам города и тем самым уменьшив свои шансы на относительно безопасный отход из населённого пункта, оказались заперты в огневом мешке, организованном российскими силами. Соответствующая информация появилась из-под рук редакторов ТГ-канала «Военная хроника». Согласно более детальным сведениям, юго-западный периметр Торецка стал наиболее опасной зоной для украинских военных, оставивших в описанном районе батальоны 100-й и 150-й бригад ВСУ, а так же разрозненные группы пограничников.









Данные о том, что ВС РФ рассекающими ударами и стремительным продвижением в городским кварталах Торецка разрушили цельную оборону ВСУ, и тем самым сформировали полноценные огневые мешки, поступают прямо сейчас. На текущий момент заявляется о переходе контроля не только над центральной линией наступления в населённом пункте, но о продвижении в восточном секторе украинской обороны.





Ситуация в районе битвы за Торецк от украинского ресурса Deepstate





Ещё хуже новости для ВСУ поступают от чиновника ДНР Игоря Кимаковского, проинформировавшего, что отряды РФ взяли многоэтажную застройку, тем самым кратно облегчив себе последующую задачу окончательной зачистки всего города.