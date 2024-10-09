Американскому президенту не до "плана Зеленского" из-за потенциального ущерба на несколько десятков миллиардов долларов от Милтона.

Западные лидеры не увидятся 12 октября на территории крупнейшей немецкой базы Рамштайн 12 октября. Встреча высших западных политиков по поводу украинского кризиса отложена. О переносе бесед между западными лидерами и Владимиром Зеленским на неопределенное время сообщил рад известных зарубежных СМИ, ссылаясь на информаторов из брюссельской штаб-квартиры НАТО.

Предполагается, что новая встреча не отменена насовсем, а будет проведена позднее в более «удобное время».

Ранее стало известно, что свое «прощальное турне» по Европе отменил Джо Байден, решивший на фоне невероятно опасного урагана «Милтон» остаться в США. Точно так же поступит и госсекретарь Штатов Энтони Блинкен.









Отмена путешествия в Европу американского президента стала настоящим ударом для Владимира Зеленского, решившего второй раз попытаться переубедить Белый дом и остальных своих союзников в поддержке его «плана победы», рассчитывая получить долгожданное решение на удары западными дальнобойными ракетами по удаленным вглубь России военным базам.

Так же в Рамштайне собирались обсудить членство Киева в Североатлантическом альянсе.

И на фоне крайне удручающей обстановки на передовой Зеленскому пришлось отказаться от проведения второго мирного саммита. Все три события вместе стали для украинского президента настоящим комом проблем, «обрушившихся» на Банковую фактически одновременно.