Западные лидеры не увидятся 12 октября на территории крупнейшей немецкой базы Рамштайн 12 октября. Встреча высших западных политиков по поводу украинского кризиса отложена. О переносе бесед между западными лидерами и Владимиром Зеленским на неопределенное время сообщил рад известных зарубежных СМИ, ссылаясь на информаторов из брюссельской штаб-квартиры НАТО.
Предполагается, что новая встреча не отменена насовсем, а будет проведена позднее в более «удобное время».
Ранее стало известно, что свое «прощальное турне» по Европе отменил Джо Байден, решивший на фоне невероятно опасного урагана «Милтон» остаться в США. Точно так же поступит и госсекретарь Штатов Энтони Блинкен.
Отмена путешествия в Европу американского президента стала настоящим ударом для Владимира Зеленского, решившего второй раз попытаться переубедить Белый дом и остальных своих союзников в поддержке его «плана победы», рассчитывая получить долгожданное решение на удары западными дальнобойными ракетами по удаленным вглубь России военным базам.
Так же в Рамштайне собирались обсудить членство Киева в Североатлантическом альянсе.
И на фоне крайне удручающей обстановки на передовой Зеленскому пришлось отказаться от проведения второго мирного саммита. Все три события вместе стали для украинского президента настоящим комом проблем, «обрушившихся» на Банковую фактически одновременно.