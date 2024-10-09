"Мусорный трафик" в массе своей идёт с просторов зарубежного Интернета.

Роскомнадзор объявил о заметных сетевых атаках на свои онлайн-ресурсы. Так в пике поток «мусорных данных» составляет весомые 578.57 Гбит/с. Официальные представители РКН сообщили, что скорость атак в минувший вторник достигала 50.76 млн п/с.

По итогу заявлений пресс-службы российской службы было заявлено, что масштабная атака оказалась заметной, но только на страницах прессы: по мнению российских чиновников РКН, DDOS-вторжение оказалось успешно заблокированным. В этом можно убедиться, просто посетив сайт Роскомнадзора.

Что интересно, в масштабном размере атака распространяется в большинстве своём из иностранного сегмента Интернета.









О том, что Роскомнадзор ненадлежащим образом работает, или не загружается полностью, сообщали ранее обычные российские пользователи.

Несколько часов назад чиновники РКН объявили о блокировке приложения для связи Discord. На сервера последнего с российскими IP-адресами зайти не удаётся. В отечественном ведомстве объяснили, что зайти в мессенджер невозможно из-за регулярных нарушений российского законодательства и злостном уклонении от выполнения требований-предписаний об их устранении, исходящих от российских судов.

Приложение, помимо использования сетевыми геймерами командных компьютерных игр, довольно активно применяется российской артиллерийской разведкой во время операций на передовой.