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Madarator
Военные РФ начали использовать корпусную пушку Д-74, поставленную на вооружение 75 лет назад
"Старая" пушка по своей дальнобойности обгоняет относительно современные образцы.

   Помимо 122-мм пушки Д-30 отечественные военные артиллеристы получат на вооружение корпусную пушку Д-74 аналогичного калибра. И хотя «Семьдесят четверка» гораздо старше «Тридцатки», по своей дальнобойности она превосходит более новый образец.

   Первые кадры, на которых Д-74 используется непосредственно на передовой, появились в канале Министерства обороны. 122-мм образец использовали артиллерийские подразделения ГВ «Восток». Именно бойцы этой группы войск совсем недавно взяли Угледар, до этого державшийся под контролем ВСУ около двух лет. Прямо сейчас солдаты и офицеры «Востока» ведут наступление на южнодонецком операционном направлении.



   Если сравнивать две одинаковых по калибру пушки по общей массе, Д-74 практически в 2 раза тяжелее Д-30. Вес первой равен 5,5 тонны, вторая на 2 тонны весит меньше. Но как упоминалось выше, дальнобойность принятой на вооружение в 50-х годах Д-74составляет 24 километра, а более «молодой» Д-30 – 15 км. Не в последнюю очередь Д-74 стреляет дальше из-за более высокой скорости артиллерийского боеприпаса, составляющего 885 м\с.



   Известно, что разработанный конструкторским коллективом ОКБ-9 и лично Петровым артиллерийский образец снискал популярность не только в подразделениях ВС СССР, но и в ряду иностранных армий, коих, выбравших советскую пушку своим основным типом артиллерийского орудия на тот момент насчитывалось несколько десятков. Пушка активно применялась в современных конфликтах до 90-х годов прошлого века, а ВПК Китая наладил её выпуск под наименованием Type 60.

#артиллерия вс рф #артиллерия россии #артиллерия россии на сво #д-74
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