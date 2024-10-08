Дополнительно некоторые подразделения украинской армии попали в огневой мешок.

Наступательные действия российской армейской группировки, идущие в районе Торецка, более чем успешны. Об этом свидетельствует карта, представленная редакторами портала «Военное обозрение». В публикации указывается, что благодаря быстрому продвижению отечественных штурмовиков, монолитный некогда украинский гарнизон бывшего Дзержинска был рассечен на несколько частей. К тому же одна из групп российских военных добралась до центра города, что подтверждает и проукраинский ресурс Deepstate.





Продвижение в центральной части Торецка





Наиболее трудная ситуация у ряда украинских подразделений ВСУ, вынужденных отступать на запад. Те группы украинских бойцов, которые по неким причинам не торопятся отойти в более безопасный тыл, находятся в самом эпицентре огневых мешков. Чем дольше отряды таких военнослужащих ВСУ будут оборонять вышеобозначенные участки, тем выше шанс «дождаться» полного замыкания мешков и превращения их в полноценные мини-котлы. В большинстве случаев выход из последних затруднен и с высокой долей вероятности приведёт к существенным потерям в личном составе и бронетехнике.









Вместе с тем по ряду объективных причин в осенне-зимний период украинский Генштаб лишится контроля над Селидово, Торецком и Курахово. Оные обходятся с флангов и берутся в окружение уже сейчас. Такая успешная тактика была отработана уже раз десять, но ранее Залужный, а теперь генерал и главком ВСУ Сырский продолжает повторять прошлые ошибки, отдавая приказ на отступление предельно поздно, когда выйти из оперативного кольца удаётся далеко ен каждому бойцу украинских ВС.