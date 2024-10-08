Успешную атаку на промышленное заведение предварял процесс "Фабиизации" местности.

Не успели украинские официальные лица с большой помпой объявить об установлении контроля группами спецназа военной разведки над территорией Волчанского агрегатного завода, «неожиданный» визит тяжелой ФАБ-3000, укомплектованной обновлённым модулем планирования и коррекции, развеял амбиции украинской стороны, буквально обнулив оборонный потенциал ВСУ во время удержания новых позиций.

И уже 7 октября стало известно, что военнослужащие армейской группировки «Север» российских ВС справились с сопротивлением спецназа ГУР, прогнав специалистов с территории завода, подготовкой которых занимались западные инструктора из числа американских «зелёных беретов» и британской Специальной воздушной службы, больше известной как SAS. Соответствующая публикация появилась в ТГ-канале «Военный осведомитель».









Уточняется в публикации, что волне бегства поддались подразделения и группы ГУР – «Террор», «Юнгер» и «Стугна».

Дополнительное свидетельство о том, что стены предприятия уже не находятся в руках украинских сил, доказывают кадры объективного контроля, на которых отчётливо видно присутствие ВС РФ и установление флага РФ на здании.



