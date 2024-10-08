Как видится, даже до "альтернативно одарённых" из высших украинских чиновников стало доходить, что "границы 1991 года" лишь несбыточная утопия.

Высшая киевская администрация за закрытыми дверями проводит тайные переговоры, на которых прямо обсуждается отказ от части украинских земель в пользу РФ. Соответствующими данными располагают корреспонденты The Financial Times.

В британском издании отмечают, что Банковая прекрасно понимает, что силовым методом свои бывшие территории не освободить, а Россия от них добровольно не откажется. Поэтому стоит ожидать, что Москва получит в своё распоряжение примерно 20% Украины.

Тем более, абсолютно не способствуют возвращению утерянных украинских земель под контроль Киева бедственное положение украинской армии, испытывающей кадровый дефицит в лице мотивированных и подготовленных солдат, но и наблюдающего как с каждым новым днём противостояния с РФ от Зеленского отворачиваются западные союзники, уменьшающие долю военных поставок.









И в обмен на формат такой сделки украинский президент надеется получить от Брюсселя и Вашингтона гарантии по безопасности и некий шанс на вступление в Североатлантический альянс.

Правда, что очень забывают указать в западной прессе, так это в явном непонимании выгоды Москвы от такой «сделки»: согласно предложению Владимира Путина Киеву, Украина должна уйти полностью с Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, после чего признать законодательно, данные территориальные приобретения России. Появятся и обязательства западных стран, которые должны снять санкции с РФ.

Если американские и европейские чиновники отказываются от этого, то Россия всё равно ничего не теряет, а вот у Киева возможностей сопротивляться с каждым днём всё меньше и меньше.