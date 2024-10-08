Высшая киевская администрация за закрытыми дверями проводит тайные переговоры, на которых прямо обсуждается отказ от части украинских земель в пользу РФ. Соответствующими данными располагают корреспонденты The Financial Times.
В британском издании отмечают, что Банковая прекрасно понимает, что силовым методом свои бывшие территории не освободить, а Россия от них добровольно не откажется. Поэтому стоит ожидать, что Москва получит в своё распоряжение примерно 20% Украины.
Тем более, абсолютно не способствуют возвращению утерянных украинских земель под контроль Киева бедственное положение украинской армии, испытывающей кадровый дефицит в лице мотивированных и подготовленных солдат, но и наблюдающего как с каждым новым днём противостояния с РФ от Зеленского отворачиваются западные союзники, уменьшающие долю военных поставок.
И в обмен на формат такой сделки украинский президент надеется получить от Брюсселя и Вашингтона гарантии по безопасности и некий шанс на вступление в Североатлантический альянс.
Правда, что очень забывают указать в западной прессе, так это в явном непонимании выгоды Москвы от такой «сделки»: согласно предложению Владимира Путина Киеву, Украина должна уйти полностью с Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, после чего признать законодательно, данные территориальные приобретения России. Появятся и обязательства западных стран, которые должны снять санкции с РФ.
Если американские и европейские чиновники отказываются от этого, то Россия всё равно ничего не теряет, а вот у Киева возможностей сопротивляться с каждым днём всё меньше и меньше.