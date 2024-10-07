Многие европейские депутаты забыли, что это такое ядерная зима и почему от неё не спасут солнечные панели и "зелёная энергетика".

Премьер Словакии Роберт Фицо «подкинул» идею использовать Брюссель – столицу НАТО и Европейского Союза, как объект для первоочередного ракетного удара. Такая мысль и высокопоставленного словацкого правителя появилась и была озвучена в публичном пространстве после ряда высказываний политиков ЕС, буквально требующих выдать украинским властям разрешение атаковать дальнобойными ракетными боеприпасами глубинные цели внутри РФ. Соответствующие слова можно услышать на ютьюб-подкасте SMER.

Из неядерных до Брюсселя способны долететь "Кинжал" и "Калибр". Самая дальнобойная из отечественных боеприпасов – это ракета "Сармат". Стратегического уровня БЧ способна пролететь 17 тыс. км.

Так Фицо, не стесняясь использовал аналогию с легким весенним ветром, назвав необдуманными слова неназванных европейских лидеров, отчего-то решивших, что разрешение на удары ракет средней и большей дальности по глубинным территориям Москвы ничего не стоящим. В ответ словак предположил, как бы эти «решительные политики» Европы переосмыслили свое смелое мнение, если б аналогичные ракеты приземлились рядом в Брюсселе? По итогу своей речи Фицо высказался, что такая бы реальность вероятно заставила бы думать европейское руководство «несколько иначе».

Не менее горькую пилюлю получила и Украина от словацкого политика, узнав, что пока Фицо у власти, Киеву вряд ли стоит рассчитывать на членство в Североатлантическом альянсе. Это было сказано для журналистов STVR. Политик заявил, что Украина в НАТО – это 100% начало третьей мировой.