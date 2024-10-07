Колёсная техника особенно уязвима перед ударными БЛА.

Украинские солдаты стали дооснащать переданные западными союзниками Киева колёсные бронеавтомобили кустарной защитой против дронов. Так броневик американского производства Humvee получил импровизированную противодронную решетку, которую отечественные военные эксперты назвали самым настоящим «мегамангалом». Противодронная композиция прикрывает бронеавтомобиль ВСУ со всех сторон, напоминая чем-то «курятник». Так же в некоторой степени такая конструкция способна защитить против кумулятивных боеприпасов, разбивая сетчатой структурой монолитную раскалённую струю металла.

О масштабности конструкции говорит тот факт, что мангал закрывает не только крышу машины, но и моторное отделение, защищая отсек с двигателем по всему периметру и сверху.

Так же усилена и фронтальная плоскость «Хаммера»: для дополнительной стойкости спереди машины ремонтные бригады ВСУ прикрутили листовую броню.

Противодронной защиты удостоилась и пулемётная турель.

Интересный факт: в начале СВО украинские военные «аналитики» называли подобные конструкции бесполезной тратой времени и ресурсов, но немного позже оценив по достоинству эффективность решения российских специалистов, воплотивших в металле простую идею против ударных fpv-коптеров, и сами стали использовать аналогичный подход в защите разнообразной техники ВСУ.

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