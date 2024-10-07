Даже для США субмарина с корпусом из титана была пределом несбыточных желаний из-за дороговизны материала и сложности в конструировании подобных проектов.

Изготовленная из материала с повышенными рабочими свойствами подводная лодка серии «Лира» на голову превзошла американские подводные корабли. О превосходстве ещё советского проекта над продукцией подводных сил американских ВМФ пишут журналисты The National Interest.

Корреспонденты издания делают особый акцент на титановом корпусе «Лиры», выбор в пользу которого сделал подлодки данного проекта одними из самых быстрых и непревзойденных конструкций прошлого. Тем более просто так разогнаться и поддерживать подводную скорость в 40 узлов мало кому удаётся и теперь. А скоростные возможности прекрасно сочетались и с опцией глубокого погружения – лодки класса «Лира» умели безопасно путешествовать на глубины до 650 метров.

К 1990 году все подводные корабли серии "Лира" были списаны

Но на этом превосходство этих советских субмарин не заканчивалось: высокая сопротивляемость процессам подводной коррозии, относительно увеличенная прочность корпуса и общая низкая масса заставляли без кавычек завидовать американских подводников. Тем более зарубежная разведка смогла узнать о перспективной подлодке СССР довольно быстро.

Вместе с тем заокеанские кораблестроители не торопились заимствовать советский опыт: всё по причине сложностей обработки тугоплавкого титана, тем более сварка титановых конструкций сложна сама по себе. В особенности если даже малейшая ошибка в этом направлении может привести к разгерметизации отсеков лодки на глубине. Эти слова подтвердил историк и военный аналитик Бретт Иствуд.

Торпеда СЭТ-65 – противолодочная самонаводящаяся электрическая торпеда. Одно из главных управляемых вооружений подлодок серии "Лира".

И есть ещё одна причина, почему Пентагон, явно раздражённый успехами советских конструкторов в титановых подлодках, так и не захотел повторить нечто подобное у себя: в сравнении со сталями, титан слишком дорогой материал даже для американского ВПК с его многомиллиардными расходами.

К настоящему времени все «Лиры» списаны, но их качества продолжают удивлять корабелов до сих пор.