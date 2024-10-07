Правда теория теорией, а без решения проблемы очистки так называемого зеркала панели. такой БПЛА летать бесконечно долго может лишь в фантазиях американских разработчиков.

Первый БПЛА, способный летать бесконечно долго, прошел несколько стадий испытательных полётов, пролетев первый раз 16 часов, а во второй – почти что 23 часа. Как сообщила компания-разработчик дрона Skydweller Aero, в теории Skydweller способен перемещаться в воздушной среде практически «вечность».

Согласно планам, натурные испытания должны показать, что конструкция дрона и его внутренние механизмы позволяют воздушному аппарату парить как минимум несколько десятков дней, а то и много месяцев. Причем БЛА не надо будет садиться, даже кратковременно: встроенные АКБ будут получать заряд от солнечных лучей. Предварительные испытания показали такую возможность.









Подробнее рассказал управляющий Роберт Миллер, громогласно провозгласивший новую эру в развитии беспилотников. По его словам, относительно бесконечные полёты дронов стали возможны благодаря трём вещам: емким АКБ, сверхлегким внешним материалам корпуса и крыльев, изготовленным из углеродного волокна и высокоэффективным солнечным панелям.

О Skydweller известно, что с размахом крыльев в 72 метра вся конструкция весит относительно скромно – всего лишь 2,5 тонны. Продвижение вперёд осуществляется при помощи четырех пропеллеров, размещенных на крыльях, фюзеляже и стабилизаторе.









Сам корпус дрона не создан с нуля – его основой послужил классический самолёт Solar Impulse 2, купленный пять лет назад.

Что интересно, проект полностью частным не является: в его финансировании задействовано федеральное правительство под эгидой военных США.

Главное назначение дрона, если он сможет перейти от стадии тестовой модели до серийного образца, как заявил президент фирмы Барри Мацумори, это разведка, контроль границ и борьба с контрабандой и морским пиратством.