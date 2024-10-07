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Madarator
Макговерн: Зеленский ошибся и из-за этого оборона ВСУ в Донбассе рассыпается в 3 раза быстрее
Владимир Александрович в настоящий момент отличающийся сильной воинственностью, в момент президентства Порошенко 3 раза избегал вручения повестки в армию, а ведь тогда никакой СВО ещё не было.

   Украинский президент – плохой стратег и слишком рисковый военный командир, из-за чего и без того ослабленные ВСУ, так и не сумевшие перестроиться после более ранних провалов, продолжают деградировать, как и терпеть чувствительные поражения. Речь идёт о приказе Зеленского об атаке на российское приграничье в курском регионе, когда для рискованного мероприятия были использованы лучшие украинские подразделения. Всё это аукнулось украинскому Генштабу не только необязательными потерями, но и слишком быстрым продвижением российских штурмовиков в Донбассе, чего не наблюдалось до момента снятия самых опытных сил украинской армии с ДНР и ЛНР. Заметил очевидное Рэй Макговерн, о чем экс-аналитик ЦРУ заявил в подкасте канала Judging Freedom.


   Зеленскому было трудно сообразить, что отправляя элитных бойцов и лучшую западную технику в Курскую область, он тем самым облегчил задачу русским генералам, ведущим атаку на украинские позиции на Донбассе. А ведь те самые подразделения, умеющие атаковать, много больше бы пригодились сейчас под Курахово, Селидово и в районе Торецка, вместо бессмысленных атак в районе Суджи и иных мелких приграничных н.п. Курщины.

А это шведские гусеничные бронетранспортёры, идущие в направлении Украины по ж\д одной из европейских стран. И хотя этими БТР можно укомплектовать несколько новых украинских бригад, время для таких поставок сильно упущено: потому что насильно мобилизованных граждан с нуля за месяц не подготовишь для роли опытных экипажей бронетехники. Шведские Pbv 302 в Чехии. Источник: ТГ-канал "bmpd".


   Именно поэтому ВС России показывают продвижение в 3 раза быстрее, - резюмировал Макговерн.

   И только после курской авантюры Сырского российские войска взяли Угледар, получив практически беспроблемный выход к главной реке Украины – Днепру, что явно изначально не входило в планы украинских генералов.

#рэй макговерн
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Бывший агент ЦРУ Макговерн: Армия России уже очень близко подошла к Днепру
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