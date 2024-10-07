Время упущено и отойти "получится" только через воды Кураховского водохранилища.

Затягивая отход из города Курахово, размещенного в Донецкой области, украинские генералы оставляют в большой опасности гарнизон ВСУ в населённом пункте. С наибольшей вероятностью украинские солдаты и офицеры, держащие оборону городской агломерации, не смогут отойти на запасные позиции, а попадут привычный для них котёл. Иной лучшей возможности откатиться на север без попадания в оперативное окружение, у этой части украинских вооруженных сил больше не будет. Такого пессимистичного мнения-сценария придерживается Александр Меркурис – британский военный блогер.

В личном видеоподкасте на Youtube иностранный аналитик заявил, что взять и продвинуться на север без проблем, у украинских бойцов оставшихся в Курахово не выйдет: этому мешает массивное Кураховское водохранилище.









Тем более, время на перегруппировку на более выгодные позиции безнадёжно упущено: прямо сейчас затягивается петля окружения российскими штурмовиками, продвигающимися по флангам вокруг Курахово. Что это, как не формирование клещей с последующим оформлением в котёл, - тонко подмечает Меркурис.

Данные о том, что Меркурис не так далёк в своих мрачных предположениях касаемо перспектив ВСУ в районе этого н.п., подтвердил Денис Пушилин, где руководитель ДНР заявил, что все шоссе, ведущие в Курахово, находятся под контролем ВС РФ.

Так же хочется отметить, что после падения Угледара у российского командования появились дополнительные силы для давления на кураховском направлении, что делает оборону города со стороны украинских сил бесперспективной.