Инициативу первой проявила депутат Яна Лантратова.

Слишком ярыми поклонниками животных, которые вместо заведения себе классических домашних питомцев в виде собак и кошек, хотят сами «стать» четырёхногими обитателями улиц и квартир, заинтересовались отечественные депутаты. Так Яна Лантратова, находящаяся на должности первого зампреда ГД по просвещению, выразила коллективное депутатское мнение, что такая, по её мнению, деструктивная идеология как квадроберство, должна быть на законодательном уровне на территории России запрещена. Об этом женщина заявила журналисту из РИА Новости.

Участница заседаний Госдумы объявила, что она выступает в роли инициатора будущего законопроекта о запрете модного молодёжного движения. В своём интервью Лантратова прокомментировала, что в любви к квадробике виноваты пропагандисты этого направления, но не дети и их родители.





В Варшаве квадроберы уже не только группируются, но и устраивают совместные "рейды" на объекты общепита.





Ещё более радикальным в своей виртуальной борьбе против распространения квадроберства стал депутат Сергей Колунов. Последний предложил лишать не только родительских прав папы и мамы, у которых дети имеют «кошачьи или собачьи уши и хвост», но и возбуждать уголовное производство против таких «нарушителей».

Квадробинг – это популярное среди российских и украинских подростков и детей современное направление личного поведения, последователи которого притворяются животными, используя маски домашних четвероногих обитателей, дополнительно для «вхождения в роль» передвигаясь на четвереньках и издавая подобающие кошкам и собакам звуки.