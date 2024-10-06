Ситуация в Глушковском районе Курщины для ВСУ настолько плоха, что 47-ю отдельную механизированную бригаду украинской армии буквально выдернули из-под Покровска. Теперь ждём фото горящих Абрамсов.

Подразделения российской армии, используя свою прекрасную осведомленность о действиях высших военачальников ВСУ, отправивших в приграничный Глушковский район Курской области элитную украинскую бригаду «Магура», используют весь спектр конвенционального вооружения для существенного снижения боеспособности ВСУ. Данные о том, что отправка в курское приграничье одной из самых боеспособных украинских бригад – 47-й ОМБр, сражающейся исключительно на западной бронетехнике, предоставили журналисты канала «Русская весна».





Против "Ланцета" не помогла даже переоцененная ДЗ BRAT





Так по оперативной информации, украинские генералы направили 3-й батальон «Сорок седьмой» к курской границе, сняв украинских бойцов с покровского операционного направления. О том, что это именно «Магура», свидетельствуют образцы БМП американского производства, выведенные из строя боезарядом «Ланцета». Одна из таких уничтоженных Брэдли попала в кадр разведывательного БПЛА российской армии.





Помимо американских Bradley, “магуровцы” сражаются и на куда более редких британских танках Challenger-2. Один из таких образцов как раз засветился в курском рейде ВСУ. Источник фото: ТГ-канал Военный осведомитель



Как только стало известно, что военные цели в курском приграничье, ВСУ достигнуты не были, главком украинской армии Александр Сырский лично признал, что этот рейд имел целью заставить российский Генштаб снять свои ударные силы из-под Покровска Донецкой области. Чего, как мы видим, не произошло. А вот проблем у ВС Украины значительно прибавилось.