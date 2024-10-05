И что больше всего придаёт пикантности истории, армия РФ поразила местоположение Залужного лишь спустя минуту после разговора тогдашнего главкома с Зеленским.

Валерий Залужный, ранее исполняя должность главкома ВСУ, в действительности получил ранение, находясь в стенах командного центра, замаскированного на территории запорожского региона. Новость о том, что ВС РФ удалось ранить бывшего украинского генерала в прошлом году, рассказал другой экс-генерал украинской армии – отставной глава военного спецназа ВСУ Сергей Кривонос.

Со слов экс-военачальника, подвела Залужного беседа с Владимиром Зеленским, когда последний дозвонился до генерала, находившегося в этот момент на командном пункте. Как было объяснено, отследить мужчину удалось посредством радиоэлектронной разведки, установившей местоположение объекта по радиосигналу. Как только источник происхождения волны был установлен, спустя 90 секунд в место позиционирования прилетел управляемый боеприпас ВС РФ. Как написал украинский портал «Страна.ua», теперь у Залужного есть ранение.









И как заявил в итоге Кривонос, если бы не дополнительная фортификация помещения переднего края, где находился тогдашний главнокомандующий украинской армии, то шансов спастись у него практически и не было бы.

Предварительные данные о том, что Залужный получил определенный ущерб здоровью, непосредственно не сражаясь, а находясь в бункере, первым сообщили в РИА Новости в мае 2023 года.

Сейчас бывший генерал находится в Лондоне в качестве украинского посла, уволенный из ВСУ насовсем. Для Зеленского экс-военачальник самый главный кандидат на победу в выборах президента Украины, если они конечно состоятся.