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Madarator
Комплекс "Искандер-М" получит новую гибридную ракету с повышенной проникающей способностью
Теперь российский ОТРК может использовать 7 видов ударных БЧ.

   Для поставленного на вооружение в 2011 году оперативно-тактического комплекса «Искандер-М» российские конструкторы разработали новые типы боеприпасов. Причем новые ракеты не похожи на БЧ, созданные ранее. Считается, что после постановки на боевое дежурство перспективных снарядов, «Искандер», и без того, по словам западных военных экспертов, являющийся одним из самых грозных элементов конвенциональной борьбы российской армии, станет ещё опасней. Ещё бы, теперь ОТРК будет способен запускать уже 7 разновидностей ракет.

   Подтвердил слухи об усовершенствовании «Искандера» методом расширения ассортимента головных частей, генеральный конструктор Валерий Кашин.

   В интервью ТАСС руководитель «Конструкторского бюро машиностроения» поведал, что хотя ВСУ и сейчас слишком сложно сбивать баллистические версии «Искандера», российские инженеры-ракетчики не почивают на лаврах, а выполняют опытно-конструкторские изыскания, улучшая ракету ОТРК.



   Кашин объяснил журналистам, что рассматривая корпус ракеты, нельзя однозначно сказать, что это «какой-то» другой боеприпас, не являющийся чем-то новым. Раскрывать подробности, что же там внутри, конструктор не стал.


Сравнение "старых версий" ATACMS и Искандер


   Чуть больше добавил ясности представитель издания «Арсенал Отечества» Алексей Леонков, предположивший, что новая модификация будет некоторым гибридом баллистической ракеты и ракеты крылатой. Для этого, конструкция блока управления была сильно изменена и улучшен двигатель. Теперь новый боеприпас, в лучшую сторону отличается от старых, если рассматривать такое свойство как маневренность. Не сидели без дела и специалисты по боевой части, проделавшие определенный объем работ с ударной головкой, получившей дополнительную проникающую силу.

#искандер-м #обновлённый искандер
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