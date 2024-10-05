Теперь российский ОТРК может использовать 7 видов ударных БЧ.

Для поставленного на вооружение в 2011 году оперативно-тактического комплекса «Искандер-М» российские конструкторы разработали новые типы боеприпасов. Причем новые ракеты не похожи на БЧ, созданные ранее. Считается, что после постановки на боевое дежурство перспективных снарядов, «Искандер», и без того, по словам западных военных экспертов, являющийся одним из самых грозных элементов конвенциональной борьбы российской армии, станет ещё опасней. Ещё бы, теперь ОТРК будет способен запускать уже 7 разновидностей ракет.

Подтвердил слухи об усовершенствовании «Искандера» методом расширения ассортимента головных частей, генеральный конструктор Валерий Кашин.

В интервью ТАСС руководитель «Конструкторского бюро машиностроения» поведал, что хотя ВСУ и сейчас слишком сложно сбивать баллистические версии «Искандера», российские инженеры-ракетчики не почивают на лаврах, а выполняют опытно-конструкторские изыскания, улучшая ракету ОТРК.









Кашин объяснил журналистам, что рассматривая корпус ракеты, нельзя однозначно сказать, что это «какой-то» другой боеприпас, не являющийся чем-то новым. Раскрывать подробности, что же там внутри, конструктор не стал.





Сравнение "старых версий" ATACMS и Искандер





Чуть больше добавил ясности представитель издания «Арсенал Отечества» Алексей Леонков, предположивший, что новая модификация будет некоторым гибридом баллистической ракеты и ракеты крылатой. Для этого, конструкция блока управления была сильно изменена и улучшен двигатель. Теперь новый боеприпас, в лучшую сторону отличается от старых, если рассматривать такое свойство как маневренность. Не сидели без дела и специалисты по боевой части, проделавшие определенный объем работ с ударной головкой, получившей дополнительную проникающую силу.