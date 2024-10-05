О том что это возможно, свидетельствует многочисленный успешный опыт борьбы с коптерами ВСУ на передовой.

Почему fpv-дроны по своей природе не ультимативное оружие, даже если им приходится противостоять буквально голыми руками, демонстрируют кадры от российского МО, продемонстрировавшего, как российские военнослужащие учатся вполне успешно противоборствовать атаке ударными fpv-коптерами.

Так на видео попали военные ВС РФ, которые получают навыки оппонирования беспилотной угрозе, исходящей от классических вариаций ДПЛА. Так для уклонения используются рабочие элементы из акробатики, а для «перехвата» опытные инструкторы Минобороны учат задействовать автомат Калашникова в качестве воздушного снаряда. Об этом рассказывает ТГ-канал «Воевода Вещает».

Наблюдая за ходом учений, можно отметить, что одни из солдат выполняют маневр отхода в сторону, попросту уклоняясь от стремительно пикирующего дрона, одновременно другая группа обучающихся борется против квадрокоптеров броском личного оружия в беспилотного «агрессора».









О том что это не пустая фантазия, а работающий при должных навыках эффективный элемент борьбы, свидетельствуют вполне не единичные случаи с передовой, когда ударные БЛА сбиваются ударом дубины или даже головой, одетой в защитную каску.

А чтобы курсантам не было времени расслабиться, инструкторы запускают дроны в режиме высокоманевренности, постоянно меняя высоту и угол атаки.









Так же российских бойцов учат из всей боевой какофонии, возникающей на ЛБС, выделять звуки приближающихся беспилотников, чтобы заранее быть готовыми эффективно с ними сражаться.