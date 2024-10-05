Китайские "Тигры" переданы российской армии африканскими союзниками, без всякого санкционного ущерба для Пекина.

Колёсные броневики Hushi, сражающиеся на российской стороне, получили расширенный комплект противодронной защиты. Так телеграм-ресурс «Уголок Ситха» показал снимки с передовой, где силами рембатов, «Тигр», произведенный КНР, для лучшей стойкости против ударных fpv-коптеров ВСУ был соответствующим образом доработан.

Так решетчатый экран, да не один, был установлен сразу в трёх плоскостях. Было использовано бортовое решение, прикрыта фронтальная и кормовая части. Причем дооборудование было выполнено с определенными техническими задачами: противодронный комплект должен быть установлен так, чтобы дверные секции не были заблокированы, а открывались, словно никаких в природе противодронных решеток и нет. Сделано так для возможности оперативного покидания броневика в боевой обстановке. Вдобавок сверху был «прибавлен» противодронный экран для стрелка.

О китайском «Тигре» известно, что машина полноприводная с 200-сильным дизелем. Благодаря соответствующему запасу мощности, броневик может разгоняться по хорошему асфальту свыше 110 км\ч, преодолевая на одной заправке до 600 километров. Количество десантников, которые могут с относительным комфортом доехать до передовой, составляет 10 человек. Масса снаряженной машины составляет 6,5 тонны без учёта веса установленных решетчатых экранов.