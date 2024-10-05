Как не надо проводить секретные десантные операции показало украинское управление военной разведки.
Насколько получилось не по плану, свидетельствуют кадры объективного контроля, записанные одним из российских аэроразведывательных подразделений, направивших к месту с обнаруженной украинской баржей с десантом дрон-наблюдатель. Соответствующее видео разместил ТГ-канал «Изнанка».
Беспилотный разведчик ВС РФ зафиксировал, как украинское судно для лучшей защиты дополнительно забронированное, готовится к отплытию. Импровизированный «корабль» был замечен ещё во время нахождения у причала, занятый выполнением погрузочных работ личного состава и колёсной техники.
Судно с импровизированными навесами против БЛА было атаковано российским дроном-камикадзе, показавшим бесполезность такого защитного решения. И получив повреждение силовой установки, судно перестало быть управляемым, что автоматически провалило миссию.