На что рассчитывали боссы украинской разведки, натурально играя в речных "коммандос", покажет лишь вскрытие.

Как не надо проводить секретные десантные операции показало украинское управление военной разведки.

Насколько получилось не по плану, свидетельствуют кадры объективного контроля, записанные одним из российских аэроразведывательных подразделений, направивших к месту с обнаруженной украинской баржей с десантом дрон-наблюдатель. Соответствующее видео разместил ТГ-канал «Изнанка».

Беспилотный разведчик ВС РФ зафиксировал, как украинское судно для лучшей защиты дополнительно забронированное, готовится к отплытию. Импровизированный «корабль» был замечен ещё во время нахождения у причала, занятый выполнением погрузочных работ личного состава и колёсной техники.





Судно с импровизированными навесами против БЛА было атаковано российским дроном-камикадзе, показавшим бесполезность такого защитного решения. И получив повреждение силовой установки, судно перестало быть управляемым, что автоматически провалило миссию.