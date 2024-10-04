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Madarator
"Искандер" поразил место сосредоточения личного состава ВСУ в Сумской области
"Игры в прятки" бойцов ВСУ против прекрасно отлаженной аэроразведки ВС РФ в очередной раз проиграны.

  Отечественный разведывательный дрон сумел записать кадры боевой работы баллистической ракеты «Искандер-М», поразивший месторасположение украинской пехоты. Соответствующие кадры предоставило российское МО в ТГ-канале, принадлежащем оборонному ведомству.

   Просматривая видео заметно, что в целях полевой маскировки украинское командование разместило сборный ротный пункт, принадлежащий 47-й Мбр ВСУ, в лесном массиве. Но скрытность в этот раз не сыграла на стороне украинского Генштаба, потому что опытные операторы аэроразведки российской армии всё равно догадались, что под широкими кронами лесных деревьев скрывалась не только местная фауна. Отличились в обнаружении и дальнейшем наведении ракеты на цель разведчики армейской группы «Север».

   Помимо поражения личного состава, боеголовка оперативно-тактического комплекса вызвала и детонацию боекомплекта украинских ВС, размещенного рядом с полевыми казармами ВСУ.

   В сводке так же указано, что вместе с украинской пехотой были выведены из строя и как минимум 12 броневиков и грузовиков, приписанных к ротно-тактической группе ВСУ одноименной механизированной бригады украинской армии.  

   Сообщается, что успешная атака была нанесена в районе поселения Фрунзенка в сумском регионе Украины. 

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