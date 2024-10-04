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Madarator
Два БТР-82А РФ разгромили колонну ВСУ из 19 машин
И один в поле воин, если по-русски скроен.

  Военнослужащие 810-й отдельной гвардейской бригады морпехов, переброшенные с донецкого операционного направления в российское приграничье, натурально «размотали» колонну украинской армии на Курщине, заставив остатки ВСУ ретироваться с места разгрома в очень быстром темпе. О настоящем неравном казалось бы противостоянии, закончившимся однозначно в пользу российских экипажей БТР, есть 12-минутное видеодоказательство, загруженное в Сеть. Ознакомиться с боем можно, зайдя в ТГ-канал «Операция Z: Военкоры».



   Так запустив плеер, можно увидеть, как экипажи двух российских БТР-82, находившиеся на замаскированной позиции, встретили крупную колонну украинской техники, содержащую в своем составе 19 экземпляров, в том числе западного образца. По итогам, без всяких кавычек эпичного боя, из кавалькады ВСУ, пытавшейся продвинуться по российским землям, осуществить план не удалось никому. Лишь пятерым счастливчикам удалось уехать в обратном направлении, будучи способными принять единственное правильное решение, визуально не обнаружив, стреляющую российскую технику.



   Тем временем, большинство неангажированных западных экспертов считают, что украинский президент Владимир Зеленский допустил слишком крупную ошибку, решив выбрать режим «сбросить шахматную доску со стола», начав слишком рискованную наступательную операцию на курский регион. Запустив маховик военной операции в районе российско-украинской границы в периметре Курской области, украинским ВС не удалось достигнуть успеха как здесь, так и сдержать ВС РФ на покровском и южнодонецком направлениях.

#бтр-82а #810-й отдельная гвардейская бригада морской пехоты #бтр-82а в бою #военная хроника #курское направление
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