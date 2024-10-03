Оргвыводы из постоянных поражений ВСУ в офисе украинского президента не сделаны, как и почему западные союзники продолжают урезать военную и финансовую помощь Киеву.

Есть лишь одна возможность, которая позволит Украине оказаться если не победителем России, хотя бы продолжить свое существование. Но название такому определению представляет слишком мало шансов на его физическое воплощение. Реальность для Киева слишком сурова и несбыточна. Поэтому украинскую армию в её текущей обстановке на передовой может спасти лишь невероятное чудо. Такой крайне неприятной и понятно почему непопулярной для официального Киева версии придерживается отставной генерал и командир военного спецназа ВСУ Сергей Кривонос.

По словам бывшего высшего военачальника украинской армии, ВСУ как никогда близки от определения «в критическом положении». Своим мнением Кривонос поделился на видеоподкасте экс-депутата Верховной рады Борислава Березы.

Кривонос считает, что настало время, когда нужно отбросить в сторону самоуспокоение и окунуться в реальность с головой: иначе, не признавая сделанные ошибки, не удастся понять, как выйти из военного кризиса с наименьшими потерями. Тем более то, что прямо сейчас происходит на Украине, определенно не ведёт её к победе. Наоборот, лишь приближает неминуемое поражение, даже с учётом того, что западные союзники Киева продолжат в военном и финансовом отношении поддерживать Украину. Потенциалы украинской и российской сторон не сопоставимы. Россия превосходит украинское государство многократно как в мобилизационном потенциале, так и экономически.





Разгром иностранной техники ВСУ во время крайне неудачного контрнаступления украинской армии в районе Работино





Бывший украинский генерал прямо обвинил украинскую власть в рассказывании нереалистичных сказок, когда как на фронте не то что бы ситуацию удалось стабилизировать, а наоборот – ВСУ всюду отступают и нет предела, где можно наверняка утверждать, что украинская армия остановит продвижение ВС РФ, которое стало рекордным с начала 2022 года.

В конце Кривонос заявил, что в ВСУ уже некому сражаться, нечем оказывать сопротивление и негде закрепиться.