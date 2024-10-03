Сейчас в РФ наблюдается снижение заболеваемости этого инфекционного заболевания.

Пока туберкулез окончательно не побеждён и не разгадан, российские научные сотрудники продолжают бороться с опасной болезнью, ведя активный поиск новых эффективных лекарств. Так по словам руководителя отечественного Минздрава Михаила Мурашко, в России создаются два лечебных препарата для мощного противодействия туберкулезу. А для усиления профилактических мер в научной среде РФ идут работы и по созданию новейших вакцин против туберкулеза, эффективность которых должна быть выше, чем у более ранних образцов.

Главной причиной появления туберкулеза является попадание инфекции в человека из-за несоблюдения достаточной гигиены рук и плохой обработки продуктов питания. Так же туберкулезом можно заразиться посредством больного человека.

Как заверил высокопоставленный правительственный функционер, прямо сейчас на территории РФ зафиксировано снижение порога опасности туберкулеза. Успех на этом направлении прежде всего связан с появлением большего количества лекарств, грамотно обходящих вопрос как обычной лекарственной устойчивости, так и широкой лекарственной устойчивости. Помогает более качественно бороться с туберкулезом и увеличенное финансирование этой медицинской проблемы со стороны российского государства.