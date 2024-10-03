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Генерал Дэвис: Модернизация F-16 не решит проблему сильного отставания от российских истребителей
Американские истребители, которые так долго желало получить политическое руководство Украины и которые спустя два года ожиданий наконец появились в составе авиационных подразделений ВСУ, оказались не таким отличным вариантом для украинской армии в её ослабленном текущем состоянии. Тем более F-16 уступают российской воздушной технике.

   Данными о том, что зарубежные «Шестнадцатые» не конкуренты для отечественных обновлённых МиГ-31БМ и Су-35С, специально для корреспондентов Business Insider поделился экс-генерал-майор американской армии Гордон Дэвис.



   По словам бывшего высокопоставленного военного армии США, даже если допустить что официальный Вашингтон разрешит Пентагону принять украинские F-16 в программу усовершенствования боевых характеристик устаревших версий американского истребителя, переданных Киеву европейскими партнёрами, всё равно придуманная 50 лет назад боевая ударная машина останется на задворках сильного отставания. Лучшие российские истребители по многим своим качествам превосходят украинские F-16AM. Тем более главные конструктивные недостатки истребителей США не решить обычной или углубленной модернизацией. Этими факторами, ограничивающими боеспособность F-16, являются низкая дальность полёта, даже если установить дополнительные ёмкости с авиационным топливом, и ощутимая проблема с защитой. Тем более отечественные Су и МиГ – это тяжелые истребители, которые благодаря оснащению сразу двумя двигателями, способны нести гораздо больше вооружения. А вот «Шестнадцатый» – лёгкий истребитель с одним мотором.


Дальность запуска усовершенствованной Р-37М до 400 километров, что явно заставляет украинские экипажи F-16 прохлаждаться длительную часть времени в районе расположения подземных убежищ на аэродромах Западной Украины.


   Как заявил в итоге беседы Дэвис, даже если выпустить F-16 на боевую миссию в «режиме зверя», вооружив его всеми доступными типами воздушных боеприпасов и оснастив современной версией бортовой РЭБ, всё равно наземные зенитные батареи русских его заметят и с высокой вероятностью уничтожат. Всё то же самое касается и актуальных бортов ВКС РФ, способных оказывать эффективное противодействие F-16 ВСУ в воздухе.

#f-16 #инопресса #инопресса о всу #инопресса об украине #инопресса о российском вооружении #f-16am/bm #f-16 в всу #f-16am #f-16 против миг-31 #f-16 против су-35с
Источник: businessinsider.com
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