По словам украинского военного, постфактум во время выступления перед журналистами представителя оперативного командования «Хортицы» 2 октября, было заявлено, что ВСУ смогли отступить в соответствии с разрешением вышестоящего начальства. Но это была откровенная ложь украинских генералов, прикрывающих себя и действия остатков украинского соединения, сражавшихся на протяжении двух лет без ротаций и пополнения. Об этом написало украинское издание «страна.ua».
Но на самом деле знание у военнослужащих ОМБр, что Угледар ни при каких условиях было не удержать, было много раньше. Но вот эвакуировать в относительной безопасности людей можно было.
Но как заявил украинский солдат, командование «Хортицы» предательски по этому поводу молчало, так и не отдав приказа об отступлении. Тем более у находившихся внутри населённого пункта было четкое понимание, что городу осталось стоять несколько дней, а может и часов, а тот самый долгожданный официальный документ, что Угледар следует оставить, в глаза никто и не увидел.
Именно поэтому бойцы 72-й бригады ВСУ бросили Угледар без разрешения.
И что хуже всего для украинского Генштаба, как заверил Ворошнов по итогу своей публикации, продвижение российских штурмовиков с падением города-крепости южного Донбасса будет продолжаться дальше.