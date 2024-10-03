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Madarator
Военнослужащие 72 бригады ВСУ выходили из Угледара без приказа
Точно так же военнослужащие украинской армии "обороняли" Авдеевку, оставить которую получилось так же без разрешения командования ВСУ.

   По словам украинского военного, постфактум во время выступления перед журналистами представителя оперативного командования «Хортицы» 2 октября, было заявлено, что ВСУ смогли отступить в соответствии с разрешением вышестоящего начальства. Но это была откровенная ложь украинских генералов, прикрывающих себя и действия остатков украинского соединения, сражавшихся на протяжении двух лет без ротаций и пополнения. Об этом написало украинское издание «страна.ua».

   Но на самом деле знание у военнослужащих ОМБр, что Угледар ни при каких условиях было не удержать, было много раньше. Но вот эвакуировать в относительной безопасности людей можно было.



   Но как заявил украинский солдат, командование «Хортицы» предательски по этому поводу молчало, так и не отдав приказа об отступлении. Тем более у находившихся внутри населённого пункта было четкое понимание, что городу осталось стоять несколько дней, а может и часов, а тот самый долгожданный официальный документ, что Угледар следует оставить, в глаза никто и не увидел.

   Именно поэтому бойцы 72-й бригады ВСУ бросили Угледар без разрешения.

   И что хуже всего для украинского Генштаба, как заверил Ворошнов по итогу своей публикации, продвижение российских штурмовиков с падением города-крепости южного Донбасса будет продолжаться дальше.   

#угледар #угледарская лбс #угледарское направление #72-я бригада всу #72-я отдельная механизированная бригада всу
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