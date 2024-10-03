У страха глаза велики, особенно если наблюдатель – украинские военные.

Информационная бомба, в соответствии которой Волчанск стал первым украинским населённым пунктом, где ВКС РФ использовали авиационный боеприпас ОДАБ-9000, чей взрыв мало чем отличается от использования ядерного тактического заряда, оказалось, как и предполагалось изначально, обыкновенной новостью-уткой. Соответствующего мнения придерживается редакция «Военного обозрения», посмотрев кадры, опубликованные в мировой Сети.

Как выразились эксперты по авиационному вооружению, детонация боеприпаса действительно вышла впечатляющей, да такой, что даже опытные аналитики затруднились назвать какой точно авиаснаряд был использован.









Абсолютное большинство опрошенных специалистов посчитало, что это была ОДАБ-9000, на что у оппонентов такого мнения есть железобетонный контраргумент.

Так со слов руководителя «Тактического ракетного вооружения», ФАБ-3000 будет самой тяжелой свободнопадающей бомбой, которую предполагается оснастить модулем планирования и коррекции. То есть «вышестоящие» снаряды, такие как ФАБ-5000, а тем более ОДАБ-9000, гигантские навесные крылья и блоки управления полётом на 100% не получат.

Предполагается что на самом деле это была не вакуумная «царь-бомба» с взрывчатым веществом под 4 тонны, а много меньшая по размерам и ударным возможностям «полуторка» – то есть можно говорить об использовании ОДАБ-1500. Именно такими бомбами уничтожаются самые мощные фортификационные сооружения украинской армии, не способные выдержать напор жидкой взрывчатки, детонирующей после подрыва специального мини-заряда.





Как только появится реактивный двигатель для этой "малютки", тогда ВСУ придётся как можно быстрей заказывать тысячи белых флагов. Первые портативные РДТТ уже стали устанавливаться на ФАБ-500.





И пока украинские масс-медиа продолжают смаковать удар по укреплениям ВСУ в Волчанске, успокаивая себя, что пятитонные и девятитонные бомбы против украинских ВС никто из ВКС РФ применять не будет, куда хуже будет развиваться сценарий для украинского Генштаба, когда отработанная технология портативных реактивных двигателей, испытываемая прямо сейчас на более дальнобойных версиях ФАБ-500, будет успешно освоена и появятся силовые реактивные установки для оснащения тех самых ОДАБ-1500 и ФАБ-3000.